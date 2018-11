Alexis Corbière dénonce "l’enfumage" d’Emmanuel Macron

Ce n’est pas franchement une surprise, mais Alexis Corbière n’a pas été convaincu par Emmanuel Macron, qui a accordé mardi une interview exclusive à Europe 1. Le député de La France insoumise est ainsi resté sceptique face aux annonces du président de la République pour compenser la flambée des prix de l’essence, notamment la généralisation d’une aide déjà en vigueur dans les Hauts-de-France.

"Le reste, c'est de l'enfumage". "Tout cela, concrètement, on voit pas très bien ce que c’est… si on écoute le président de la République, c'est les régions qui vont devoir supporter cela, c’est éventuellement les entreprises, mais on sait pas trop sur quels dispositifs", a réagi Alexis Corbière. "Ce qui est concret, c’est que les Français vont voir le prix du carburant augmenter à la pompe le 1er janvier, leur pouvoir d’achat va en prendre un coup. Le reste, c’est de l’enfumage."

"Ce qu’il faudrait panthéoniser, c’est les techniques de communication du président". L’élu de Seine-Saint-Denis est allé plus loin. "Ce qu’il faudrait panthéoniser, franchement, c’est les techniques de communication du président. Les bras m’en tombent", a réagi Alexis Corbière. "C’est pareil quand il parle des quartiers. Il a osé dire qu’il va rouvrir des centres d’impôts dans les quartiers. A Bagnolet, ils viennent de fermer le centre des impôts. Je me suis battu contre. Je me bats pour une ouverture de commissariat, ils ne veulent pas en entendre parler. Et je pourrais continuer la liste", a-t-il énuméré. "Cette technique de communication présidentielle, qui vise à parler d’une France dans laquelle on ne vit plus, c’est agaçant", a conclu Alexis Corbière.