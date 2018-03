Mélissa Theuriau va adapter un roman de Marlène Schiappa au cinéma : "Ça avance pas mal"

INTERVIEW

Journaliste et productrice de documentaires engagés, Mélissa Theuriau a à cœur de mettre en lumière les thématiques qui la touchent et les combats qu'elle entend mener. Cette fois, elle a choisi non pas la forme journalistique, mais la forme cinématographique pour parler de la "charge mentale". En clair : le "syndrome" des femmes épuisées d'avoir à penser à tout à la maison et dans leur vie de famille.

Une version bientôt en lecture. En 2014, Mélissa Theuriau a acheté les droits de Pas plus de 4 heures de sommeil, un roman publié la même année par l'actuelle secrétaire d'Etat à l'Egalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa. Ce roman "traite surtout de charge mentale, dont on connaît toute la signification", souligne la journaliste, invitée de Bonjour la France sur Europe 1, lundi matin. "On a en projet de l'adapter au cinéma", indique-t-elle. Et d'ajouter, réjouie : "Ça avance pas mal. On est en train de terminer une version qui va être bientôt lue".

Une adaptation en 2018. La journaliste continue de mener parallèlement sa carrière de productrice de documentaires, comme celui qui sera diffusé sur Arte lundi soir, intitulé Itinéraire d'un enfant placé. "Je suis pleinement investie dans le documentaire, mais je suis bien entourée. Alors j'ai l'espoir qu'en 2018, ça va peut-être se concrétiser (…) Je suis superstitieuse, alors je touche du bois", glisse-t-elle.

L'adaptation de Pas plus de 4 heures de sommeil est aussi l'occasion pour Mélissa Theuriau d'en savoir plus sur Marlène Schiappa, une femme dont elle salue "le parcours intéressant", qui infuse dans la personnalité des deux héroïnes.

>> Retrouvez l'interview de Mélissa Theuriau en intégralité dans Bonjour la France :