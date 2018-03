Présidentielle en Russie : une victoire écrasante pour Vladimir Poutine, des fraudes dénoncées

L'ESSENTIEL

Comme prévu, Vladimir Poutine reste le maître du Kremlin. Le dirigeant de 65 ans a été réélu dimanche président de la Fédération de Russie à une écrasante majorité des voix. Selon les premiers sondages à la sortie des urnes, Vladimir Poutine récolte 73,9% des suffrages, son meilleur score à une élection présidentielle, dans un scrutin marqué par le signalement de nombreuses irrégularités.

Les trois informations à retenir : Vladimir Poutine a été réélu président avec plus de 70% des voix

La participation est la grande interrogation du scrutin

Plus de 2.500 irrégularités ont été relevées par les observateurs

Poutine très loin devant

Le président Vladimir Poutine a été triomphalement réélu dimanche à la tête de la Russie avec 73,9% des voix, selon les sondages sortie des urnes effectués par l'institut public VTsIOM, après la fermeture des derniers bureaux de vote. Très partiels (15% des bulletins dépouillés), les premiers résultats donnaient 71,9% des voix à Vladimir Poutine. Si un tel score venait à se confirmer, il s'agirait de la plus large victoire de l'ex-espion du KGB, devant les 71,2% réunis en 2004 et surtout bien plus que les 63,6% de son retour en 2012.

Les adversaires ramassent les miettes. En deuxième position, le candidat du Parti communiste Pavel Groudinine aurait obtenu 11,2% devant l'ultranationaliste Vladimir Jirinovski (6,7%) et la journaliste proche de l'opposition libérale Ksénia Sobtchak (2,5%) au terme d'une élection sans suspense, qui verra le président russe rester au pouvoir jusqu'en 2024.

Vladimir Poutine, 65 ans, va donc entamer un quatrième mandat présidentiel, le second consécutif. Président par intérim de 1999 en 2000, le leader du parti Russie Unie a été élu pour la première fois en 2000. Réélu confortablement en 2004, l'ex-espion du KGB avait dû céder sa place en 2008 à son Premier ministre Dimitri Medvedev pour se plier à la Constitution russe. Pendant quatre ans, les deux hommes échangent leur poste, Poutine prenant la tête du gouvernement. Il retrouve son siège au Kremlin en 2012 malgré de vives contestations, pour une période élargie de six ans cette fois. A la fin de son quatrième mandat, Vladimir Poutine aura dirigé la Russie pendant près d'un quart de siècle.

Sophie RAMIS, Thomas SAINT-CRICQ / AFP

Quelle participation ?

C'est la grande interrogation du scrutin : quelle sera la légitimité de Vladimir Poutine au-delà de son score. Le taux de participation était de presque 60% à 15H00 GMT, trois heures avant la fermeture des bureaux de vote, selon la Commission électorale centrale (CEC).

Plus de 107 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes à partir de 8h à travers le plus grand pays du monde, où le vote a débuté dès samedi soir et dans la nuit en Sibérie et en Extrême-Orient compte tenu du décalage horaire (la Russie couvre 11 fuseaux horaires).

Des milliers d'irrégularités signalées

Électeurs transportés par autocars entiers par la police, observateurs menacés, bourrages d'urnes : l'opposition russe et des ONG ont dénoncé des milliers d'irrégularités, visant surtout à augmenter la participation pour un scrutin sans suspense. L'ONG Golos, spécialisée dans la surveillance des élections et qui dresse une carte des fraudes sur son site Internet, faisait état dans l'après-midi de plus de 2.700 cas d'irrégularités tels que du bourrage d'urnes, des cas de votes multiples ou des entraves au travail des observateurs.

Participation contrôlée. Le mouvement du principal opposant au Kremlin, Alexeï Navalny, qui affirme avoir dépêché plus de 33.000 observateurs dans les bureaux de vote, a rapporté également des centaines de cas de fraudes (voir vidéos ci-dessous), surtout à Moscou et sa région, à Saint-Pétersbourg et en Bachkirie dans l'Oural. Golos s'est inquiétée notamment d'informations faisant état de contraintes exercées par des employeurs ou universités forçant employés et étudiants à voter non pas à leur lieu de domicile mais sur leur lieu de travail ou d'étude, "où l'on peut contrôler leur participation au scrutin".

Московская область, г. Люберцы, УИК 1479. Член избирательной комиссии берет со стола бюллетени и бросает в урну. Через минуту берет еще и повторяет. Далее к ней присоединяется другой член комиссии, они начинают забрасывать в урну бюллетени. Молодцы, решают судьбу России... pic.twitter.com/wtNvQJhRSY — Press Focus (@Press_Focusnik) 18 mars 2018 Чечня. село Илсхан-Юрт, УИК 137. Мужик в белой кепке, без проблем закидывает бюллетени. Потом он вспомнил, что забыл еще одну закинуть, подошел и вбросил... pic.twitter.com/YODbPprxVM — Press Focus (@Press_Focusnik) 18 mars 2018

La présidente de la Commission électorale, Ella Pamfilova, a pourtant estimé qu'"il n'y a pas eu tant d'irrégularités que ça". De son côté, l'équipe de campagne de Vladimir Poutine n'a fait état que de 200 irrégularités. Cité par l'agence de presse Ria Novosti, un porte-parole de son équipe de campagne, Andreï Kondrachov, a ajouté "qu'il y a des provocations (…) destinées à discréditer le scrutin".