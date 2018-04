Etats-Unis : "affluenza teen" sort de prison après avoir purgé sa peine

Un jeune Américain fortuné, surnommé "affluenza teen", est sorti lundi de prison après avoir purgé une peine de deux ans de détention pour un quadruple homicide involontaire en état d'ivresse au volant, un fait divers qui avait choqué l'Amérique.

"Injustice grave". "Deux ans de prison pour avoir tué quatre personnes, c'est une injustice grave pour les victimes et leurs familles qui ont écopé d'une peine de mort", a dénoncé dans un communiqué l'association des Mères contre l'alcool au volant avant la remise en liberté d'Ethan Couch.

Le jeune Texan, alors âgé de 16 ans, avait fauché quatre piétons et percuté un autre véhicule au volant de son pick-up en 2013, faisant quatre morts et plusieurs blessés graves. Son taux d'alcoolémie était trois fois supérieur à la limite légale. L'adolescent, qui encourait 20 ans de réclusion, avait été condamné à la surprise générale à une simple ordonnance de soins psychiatriques et une mise à l'épreuve de dix ans.

Il n'a jamais exprimé de remords. Cette clémence avait outré de nombreux Américains, d'autant plus que le jeune chauffard n'avait jamais exprimé de remords. Issu d'une famille très fortunée, Ethan Couch avait affirmé souffrir d'"affluenza" - un mot-valise associant affluence (richesse) et influenza (grippe) - qui désigne "l'insatisfaction des gens qui ont tout". Le tribunal avait estimé que son aisance financière l'empêchait de se rendre compte des conséquences de ses actes.

Il avait de nouveau provoqué un scandale en fuyant au Mexique avec sa mère après avoir enfreint son contrôle judiciaire en 2015. Arrêté dans une station balnéaire mexicaine, il avait finalement été condamné à presque deux ans de prison en avril 2016.