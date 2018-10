Des milliers de manifestants à Chicago contre la politique "anti-femmes" de Trump

EN IMAGES

"Marchons jusqu'aux urnes" : des milliers de personnes ont manifesté samedi à Chicago contre la politique "anti-femmes" du gouvernement Trump, en exhortant les Américaines à voter en masse lors des élections parlementaires début novembre pour renverser la vapeur. "Votez, votre vie en dépend !", "Chaque vote, chaque élection, tout compte", proclamaient des pancartes brandies par des manifestants.

"Les femmes sont en colère". Associations et responsables politiques ont installé des stands dans le centre de la troisième ville des États-Unis pour attirer les électeurs, tandis qu'un ballon géant représentant un Donald Trump en couche-culotte flottait au-dessus de la foule. "Nous voulons (...) encourager les femmes à aller voter", a dit Jessica Schiller, dirigeante de la Women's March Chicago qui organise l’événement. Jessica Schiller a estimé que la récente intronisation à la Cour suprême du juge Brett Kavanaugh, candidat du président Trump, malgré les accusations d'abus sexuels le visant, avait galvanisé de nombreuses femmes. "Les femmes sont en colère, et nous commençons à nous sentir à l'aise dans cette colère", a-t-elle déclaré.

À un mois des midterms. L'arrivée de Brett Kavanaugh, farouche défenseur des valeurs conservatrices, place les juges progressistes de la Cour suprême en minorité - avec quatre juges sur neuf - au sein du temple du droit américain, qui veille à la constitutionnalité des lois et arbitre les sujets de société les plus épineux. La confirmation tumultueuse du juge Kavanaugh, accusé par une universitaire d'une tentative de viol remontant à 1982, est intervenue dans un pays politiquement très polarisé, où la mobilisation pour le mouvement #MeToo reste très forte. Les organisateurs de la marche de Chicago, qui se tenait sous le mot d'ordre "Marchons jusqu'aux urnes" (#MarchToThePolls), avaient prévu ce rassemblement moins d'un mois avant les élections parlementaires de mi-mandat, au cours desquelles le Parti démocrate espère reprendre le contrôle de la Chambre des représentants aux républicains.

