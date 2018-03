Aude : l'État islamique revendique les attaques

Le groupe État islamique (EI) a revendiqué la prise d'otages et les attaques meurtrières qui ont frappé vendredi le sud de la France, à Trèbes et Carcassonne, par le biais de son agence de propagande Amaq.

"L'homme qui a mené l'attaque de Trèbes dans le sud de la France est un soldat de l'État islamique, qui a agi en réponse à l'appel" de l'organisation "à viser les pays membres de la coalition" internationale anti-EI, selon un communiqué d'Amaq partagé sur l'application Telegram.

Un homme suivi pendant un temps pour radicalisation. Le suspect, qui se réclamait du groupe État islamique, est soupçonné d'avoir tué vendredi trois personnes et d'en avoir blessé trois autres, au cours de trois attaques. Redouane Lakdim, 26 ans, suivi un temps pour radicalisation, a tué vendredi matin le passager et blessé grièvement le conducteur d'une voiture qu'il a volée à Carcassonne, avant de tirer sur un CRS, touché à l'épaule. Il s'est ensuite rendu dans le supermarché de Carcassonne, où il a tué un employé et un client.