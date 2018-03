A la découverte de la Garrigue en Fête

Chaque dimanche, Vanessa Zhâ nous emmène à la découverte du patrimoine français

Les escapades culturelles de Vanessa Zhâ, ça sent bon le printemps ce matin dans le studio, ça sent même la Garrigue. Vous nous avez organisé une jolie escapade pour le week-end de Pâques. Direction le Pont Du Gard, pour la 16 édition de "Garrigue en Fête".

Pas moins de trois jours de douceur au rythme de la Garrigue, à l’ombre des platanes, au pied du Pont du Gard, qui est tellement imposant et majestueux qu’on a l’impression d’être en plein cœur d’un décor de théâtre. Et puis en toile de fond, son écrin, la Garrigue, alors avec évidemment avec son coté carte postale -ses oliviers, ses chênes verts, son soleil, ses cigales-mais une garrigue qui reflète surtout l’histoire de ses hommes qui l’ont apprivoisée depuis 2000 ans. On vous propose justement un parcours qui s’intitule "mémoires de garrigue" qui vous explique comment depuis les ingénieurs romains du Pont du Gard, les petits ingénieurs de la Garrigue l’ont aménagée au fil du temps en y plantant des oliviers, des céréales, créant des pâturages pour les brebis.

Ah ça y est sous le pont, alors cette garrigue comment on va la "fêter" Vanessa ?

Déjà par le plaisir de la table, la convivialité et donc avec les produits du terroir : les producteurs de la garrigue vont venir avec leurs produits. Si vous tenez à votre pique-nique sous les chênes verts, je vous conseille fortement de réserver- je mettrai les infos sur ma page Europe1- Et puis après le pique-nique, Wendy, je vous suggère un autre rendez-vous : avec des transats ! Des transats qui vous tendent les bras sous un bosquet de pins et là vous fermez les yeux, vous êtes bercés par les notes légères d’un Hauboïste, pour une sieste musicale.

Très poétique ça me tente bien.

Ah alors j’ai même mieux pour ceux qui comme vous ont envie de poésie, de douceur, car les 3 jours sont ponctués de rendez-vous oniriques, comme un piano- manège. Et dans le même univers décalé, il y a un personnage à ne pas manquer il s’appelle Boubouche. Il vous emmène dans la garrigue avec une carriole assez étonnante : Boubouche est musicien, joue avec des scies, ça s’appelle la scie musicale. Et il a préparé tout un spectacle autour de ça, c’est très doux et ludique comme son nom.

Et si on reste dans la poésie et l’enfance, on ne rate pas le lundi la grande chasse aux œufs

Aux œufs colorés, réservés exclusivement aux petits de 4 à 10 ans donc nous nous sommes hors-jeu Wendy. Dommage on aurait pu confectionner nous aussi un petit nid douillet et obtenir notre permis de chasse.

Où pose-on nos valises ?

Soit à la Bégude St Pierre qui est située juste à côté du Pont, si on veut rester dans cette parenthèse onirique et provencale. Ou sinon à la maison d’Uzes, plus accessible et charmante.