Etats-Unis : "Génération Parkland"

Samedi 24 mars a lieu la grande "Marche pour nos vies", organisée à Washington à l’initiative des jeunes rescapés de la tuerie de Parkland, en Floride. L’Amérique, meurtrie par des tragédies récurrentes, est profondément divisée sur la place à accorder aux armes à feu. Les Carnets partent à la rencontre de ceux qui arment leur personnel et installent des bunkers dans les salles de classe ; et de la "Génération Parkland", ces ados déterminés à mener la bataille pour que plus jamais les écoles ne soient menacées.

Reportages en Oklahoma, au Texas, en Floride et à New-York. Avec Xavier Yvon correspondant à New-York, Etats-Unis.