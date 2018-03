Russie : des élections verrouillées

Dimanche, les Russes éliront leur président, sans suspens. Avec plus de 70% des intentions de vote, Vladimir Poutine est assuré de l’emporter au premier tour. Cela fait 18 ans que l'ex-agent du KGB est au pouvoir. Pourtant en 2012, son retour au fauteuil présidentiel après quatre ans au poste de Premier ministre avait provoqué la colère de la rue. L’opposition s’était massivement mobilisée dans la rue. Six ans plus tard, elle semble exsangue. Décryptage.

Avec Elena Volochine correspondante à Moscou, Russie.