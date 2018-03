Fukushima 7 ans après

Le 11 mars 2011, un tremblement de terre suivi d’un tsunami et d’un accident à la centrale nucléaire de Fukushima faisait 18.000 morts et disparus. Sept ans plus tard, retour à Fukushima où la vie reprend laborieusement ses droits dans certaines zones. Si les terres contaminées par les radiations ont poussé de nombreux habitants à refaire leur vie ailleurs, dans certaines villes, on commence à voir de nouveau bourgeonner l’activité humaine.

Avec Bernard Delattre, correspondante à Tokyo, Japon.