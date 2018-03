Meubles en kit : une application basée sur la réalité augmentée pour faciliter le montage

Anicet Mbida nous offre chaque matin ce qui se fait de mieux en matière d'innovation.

L’innovation de ce mardi sera une bénédiction pour ceux qui ont du mal à monter les meubles en kit. Une application va nous guider pas à pas, en superposant des animations sur les pièces réelles.

Imaginez que vous vouliez monter une armoire Gründ. La fiche d’instructions n’est pas forcément claire, il n’y a pas de texte, juste des dessins, pas toujours évidents à comprendre. Avec cette application, on pointe une pièce comme si on voulait la photographier. L’application la reconnaît et vous montre exactement dans quel sens la positionner, où mettre quelle vis et comment tout va s’emboiter avec le reste.

C’est ce que l’on appelle de "la réalité augmentée" : mélanger des images générées par ordinateur avec des images de la vie réelle. Et comme les animations sont parfaitement superposées aux vraies pièces devant soi, vous pourrez enfin monter un Gründ à l’endroit.

Et ça va remplacer les manuels de montage ?

Oui, certainement. Pas tout de suite, dans quelques mois ou quelques années, car pour le moment, cette application n’est qu’un prototype pour inciter Ikea, Alinéa et les autres à s’intéresser à la réalité augmentée pour leurs notices de montage.

Ikea propose déjà toute une série de vidéos sur YouTube pour expliquer comment monter ses meubles les plus compliqués. L’étape suivante sera clairement une application qui guide pas à pas.

L’idéal, ce serait quand même des meubles qui se montent tout seuls.

Figurez-vous que l’on y travaille. Il se trouve que des chercheurs du MIT aux États-Unis ont mis au point une chaise qui se monte toute seule. Évidemment, il y a un truc : il faut mettre toutes les pièces dans une énorme baignoire et créer du mouvement pour qu’elles se cognent les unes les autres et finissent par s’assembler grâce à des matériaux programmables.

Donc ce n’est pas très pratique. On n’a pas tous une énorme baignoire à vagues chez soi. Mais les matériaux programmables vont évoluer. Et peut-être qu’un jour, il suffira de sortir toutes les pièces du carton, de faire un gros tas et le meuble se montera tout seul.

En attendant, il faudra encore jouer de la clé Allen.