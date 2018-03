C’est nouveau à table - Incroyables chocolats, la box dédiée - 31/03/18

Chaque samedi, Marion Sauveur nous présente un produit, une application ou une tendance culinaire.

Est-ce que ça vous dirait, chaque mois, de découvrir un artisan chocolatier, de parcourir les différentes palettes aromatiques du chocolat et d’en découvrir la subtilité ? C’est le principe de la nouvelle box… “Incroyables chocolats”. Incroyables… parce que ne sont sélectionnés que des chocolats de qualité… souvent disponibles dans une boutique unique… et donc difficiles à trouver.

Après Joël Durand, maître chocolatier installé à St Rémy de Provence et qui s’amuse à combiner herbes aromatiques et chocolat ; Delaveaux de Lamorlaye (dans l’Oise) qui marie de nouvelles saveurs ; et la maison Edwart installée à Paris et qui nous fait voyager à travers ses bonbons chocolatés… place au Chocolatier Rrraw.

C’est quoi sa particularité à ce chocolatier ?

Derrière Rrraw (avec 3 R) se cache Frédéric Marr. Raw… ça veut dire cru, en anglais… et il ne propose donc que du chocolat cru…

Les fèves de cacao n’ont subi ni torréfaction, ni conchage. Fermentées puis séchées au soleil, elles sont ensuite simplement broyées très finement à la meule de pierre sans dépasser 43 degrés.

Le chocolat Rrraw contient exclusivement du cacao criollo du Pérou… d’une vallée inter Andine située à 800 mètres d’altitude. Des cacaoyers semi-sauvages à très faible rendement qui produisent un grand cru…

Frédéric Marr associe au chocolat cru des épices, des fruits ou des plantes déshydratées et des édulcorants naturels.

Alors dans cette box Incroyables chocolats… du mois de mars… il y a 3 produits : un tablette, une boîte en métal de Truffes de chocolat cru au physalis et des Fèves de cacao enrobées de chocolat.

DÉGUSTATION

Combien ça coûte ?

29,90 euros… la box…

