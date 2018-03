C’est nouveau à table - La box des chefs - 17/03/18

Chaque samedi, Marion Sauveur nous présente un produit, une application ou une tendance culinaire.

La box des Chefs

Imaginez, chaque mois vous recevez chez vous 5 à 7 spécialités réalisées ou cautionnées par des grands Chefs, vous savez des produits vendus uniquement dans les établissements des Chefs. A moins de s’y rendre, impossible de les acheter. C’est ce que propose La Box des Chefs.

Vous avez sous les yeux la troisième box, celle du mois de mars. Elle est dédiée à l’une des grandes figures de la gastronomie française implantée à Vonnas, dans l’Ain.

Vous l’avez deviné, il s’agit de Georges Blanc, 3 étoiles, depuis 1981.

Qu’est-ce qu’on trouve dans ce coffret ?

Ce mois-ci, vous trouvez 5 produits d’épicerie signés Georges Blanc.

une Terrine “Recette Campagnarde” (porc, œufs, lait, oignons et d’épices)

une Anchoïade (à tartiner sur des croûtons de pain à l'apéritif ou en accompagnement de légumes crus et salades printanières).

une Sauce façon tartare (pour accompagner les grillades de viandes et poissons ou pierrades)

une Frairine de cuisses de grenouilles à l’aligoté

Et une Ratatouille (tomates, aubergines, courgettes, poivrons, oignons et ail, peut être servie chaude ou froide)

Je vous laisse goûter la terrine et l’anchoïade.

Et j’ajoute que chaque mois, vous trouvez des surprises signés la box des chefs et aussi 2 recettes pour cuisiner vos produits. Ce mois-ci, vous pouvez concocter une viennoise de blanc de poulet avec la sauce tartare et la ratatouille, et des lasagnes de crabe marbrées d’anchoïade.

Combien ça coûte ?

Un box vaut 69 euros. Le prix est dégressif en fonction de l’abonnement que vous choisissez.

Et Marion, vous nous avez aussi apporté des macarons

Oui, parce que mardi le 20 mars, c’est le Jour du macaron. La 13e édition organisée par les pâtissiers, membres de Relais Desserts. Parmi eux, il y a Pierre Hermé, à l’initiative de l’opération mais aussi Jean-Paul Hévin.

Vous pouvez d’ailleurs goûter leurs macarons.

- Claire Damon (des gâteaux et du pain),

- Dalloyau,

- Jérôme de Oliveira (Intuitions à Cannes)

- ou encore Vincent Guerlais participent aussi à l’opération.

Le principe est simple : “Un don, un macaron”.

Si mardi vous vous rendez dans l’une des 100 boutiques participantes, vous pourrez faire un don pour l’association Vaincre la Mucoviscidose et en échange vous pourrez croquer un macaron.

Des cours tout macaron ou des démonstrations seront également proposés par certains chefs pâtissiers.