Le récit - 1722 : le double mariage maudit - 04/01/18

Entre Noël et le Jour de l’An est sorti le film de Marc Dugain, L’échange des princesses, d’après un roman de Chantal Thomas – Chantal Thomas qui est l’invitée de Franck Ferrand, cet après-midi.

Nous allons, grâce au livre et au film, plonger dans l’univers de la Régence ; Franck Ferrand nous raconte à grands traits cet échange de princesses, entre la Cour de France et la Cour d’Espagne, sur le petit fleuve frontalier de la Bidassoa ; puis, avec l’auteur, nous reviendrons sur l’époque du « Pacte de famille » et sur ses mœurs, pour nous, exotiques.