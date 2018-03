Orange Bank "va mettre en ligne un service de prêt personnel", annonce Stéphane Richard

INTERVIEW

Cinq mois après son lancement, Orange Bank enregistre déjà "un peu plus de 100.000 clients", s'est félicité jeudi sur Europe 1 Stéphane Richard, le PDG d’Orange. "Ce qui est un beau démarrage quand on regarde les néo-banques qui se sont lancées ces dernières années", relève-t-il. Et la banque mobile de l'opérateur compte encore se développer, avec l'ouverture lundi d'un service de crédit en ligne à la consommation. "Nous allons mettre en ligne un service de prêt personnel extrêmement facile d'accès", annonce le dirigeant.

"De 500 à 75.000 euros" à emprunter. Pour souscrire un prêt, il faudra "moins de 10 minutes pour faire le parcours client", assure Stéphane Richard qui veut faire valoir la grande facilité d'usage de cette nouvelle option. Les sommes disponibles iront "de 500 à 75.000 euros, avec des durées de remboursement qui vont de un à six ans", explique encore le dirigeant d d'Orange.

Une exclusivité pour les clients d’Orange Bank. Un service d'"une très grande souplesse pour l'utilisateur, on peut le débloquer ou ne pas le débloquer, ou modifier son rythme de remboursement", précise Stéphane Richard, mais qui reste, pour l'heure, uniquement réservé aux clientx de la banque mobile. "On envisage peut-être de l'ouvrir après", souffle le PDG.