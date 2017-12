La Bourse de Paris se ménage (+0,08%)

Entre le réveillon de Noël et celui du jour de l'An, la Bourse de Paris a ménagé ses forces mercredi et a fini à l'équilibre (+0,08%), en l'absence de nombreux investisseurs et de rendez-vous majeurs. L'indice CAC 40 a pris 4,12 points à 5.368,84 points, dans un volume d'échanges très faible de 1,8 milliard d'euros. Vendredi, il avait fini en repli de 0,39%.

La cote parisienne a connu un bref sursaut en début de séance dans le sillage du secteur pétrolier, et a ensuite passé l'essentiel de sa journée à proximité de l'équilibre.