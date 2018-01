Victoires de la musique : le rappeur Orelsan mène les nominations

Orelsan, en lice dans trois catégories, mène, devant un autre rappeur Soprano et la chanteuse Louane, les nominations des Victoires de la musique, dont la 33e édition aura lieu le 9 février à la Seine musicale, selon la sélection dévoilée mardi.

Le grand vainqueur de cette cérémonie, qui sera diffusée en direct sur France 2 et France Inter, pourrait se nommer Orelsan. L'auteur de La fête est finie concourt pour l'"artiste masculin", l'"album de musiques urbaines" et la "création audiovisuelle". Lauréat de deux Victoires en 2012 ("artiste révélation", "album rap" pour Le chant des sirènes), le rappeur de 35 ans aura cependant fort à faire dans la catégorie "artiste masculin".

Soprano et Lavilliers, encore jamais récompensés. Face à lui se dressent Soprano, plus gros vendeur d'albums en 2017 avec Everest, et un vétéran, Bernard Lavilliers, revenu en grande forme avec 5 minutes au paradis. Fait surprenant qui sera peut-être réparé, ni l'un ni l'autre n'ont encore été récompensés.

Louane, dans le top 10 des meilleurs ventes en 2017. Chez les femmes, alors qu'on attendait Camille pour la catégorie reine d'"artiste féminine", ce sont Charlotte Gainsbourg, Catherine Ringer et Louane qui sont en lice. La première, jamais récompensée malgré trois nominations en 2010, a sorti un bel album aux fines touches électro Rest. Ringer, l'aînée des trois, déjà sacrée en 2012, a publié Chroniques et fantaisies en fin d'année passée. Louane, la benjamine (21 ans) mais également déjà titrée avec la Victoire de l'"album révélation" en 2016 avec son premier disque, a confirmé avec son deuxième opus éponyme dans le top 10 des meilleures ventes en 2017 (voir encadré).

Gérard Depardieu, nommé dans la catégorie "concert" pour ses interprétations de Barbara. Le suspense sera également au rendez-vous pour l'"album de chanson" entre Nues du duo Brigitte, "L'un de nous" d'Albin de la Simone et Géopoétique du revenant MC Solaar (déjà 4 Victoires à son palmarès depuis 1992). Dans la catégorie "concert", Gérard Depardieu pourrait créer une surprise de taille pour ses interprétations de Barbara, s'il devance Camille et Julien Doré.

Des hommages rendus à Johnny Hallyday et France Gall. Enfin, plusieurs hommages aux grands artistes récemment disparus, comme Johnny Hallyday et France Gall, devraient être rendus. Hormis la "chanson originale" désignée par un vote du public, les lauréats de 11 autres catégories sont désignés par l'Académie des Votants, qui regroupe 600 membres représentatifs de la filière musicale (artistes, producteurs, médias, disquaires, agents...).