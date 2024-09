iOS 18 : votre iPhone sera-t-il compatible avec la nouvelle mise à jour d'Apple ?

Ce lundi 9 septembre, Apple a présenté sa nouvelle keynote. L'occasion pour la firme américaine de présenter son nouvel iPhone 16 ainsi que la dernière mise à jour iOS 18. Cependant, certains modèles, trop obsolètes, ne seront pas compatibles avec le nouveau système d'exploitation. Cette mise à jour sera disponible dès le 16 septembre sur l'iPhone SE deuxième génération ainsi que sur tous les modèles ultérieures. Sont concernés les IPhone XR, XS, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. En comptant toutes les déclinaisons des différents modèles, une vingtaine de téléphones pourront accueillir cette mise à jour.

iOS 18 will be available on September 16! pic.twitter.com/x7KaFDiC8D — Apple Hub (@theapplehub) September 9, 2024

Disponible en France en 2025

Si les modèles plus anciens sont incompatibles, c'est en raison de la puissance et de l'espace de stockage requis pour le bon fonctionnement de la mise à jour et insuffisant sur les modèles en question. Elle s'installera automatiquement de nuit, ou manuellement à partir des réglages.

La nouveauté la plus importante reste Apple Intelligence, la première intelligence artificielle de l'entreprise. Il faudra cependant attendre 2025 pour qu'elle soit disponible en France. Cette IA comporte également une Visual Intelligence qui ne sera en revanche disponible que sur les derniers modèles. La firme de Cupertino a dévoilé Apple Intelligence début juin, un an et demi après que la start-up OpenAI a lancé la vague de l'IA générative avec ChatGPT.