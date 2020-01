VoltAero : des avions hybrides électriques modulaires

LA FRANCE BOUGE

VoltAero a pour ambition le développement d’une famille d’avions hybrides électriques modulaires, allant de quatre à neuf places, destinés à la formation initiale des pilotes, et aussi à une commercialisation mondiale de cette gamme dans l’aviation générale. Il représente la première étape d’une démarche pragmatique et incrémentale de développement de la propulsion électrique/hybride à long terme pour l’aviation générale et civile, portée par les entreprises françaises et européennes innovantes dans les domaines de compétences nécessaires pour servir l’aéronautique.

Il vise à apporter des solutions innovantes, durables et compétitives aux enjeux actuels et futurs de l’industrie aéronautique. De enjeux environnementaux : maîtrise et diminution des émissions de CO2, de NOx et de particules. Des enjeux sociétaux : baisse des nuisances sonores et contribution à une formation des pilotes sur des avions de nouvelle génération. Des enjeux industriels, économiques et territoriaux : maintien de la position française en tant que leader international de la filière aéronautique.

Jean Botti, CEO de VoltAero : "La mise sur le marché de notre avion électrique, à l’échelle mondiale, est prévue vers 2024. Les premiers avions de série devront sortir fin 2022 pour servir les premiers clients. Les retombées envisagées, cumulées sur 10 ans, sont de l’ordre de 609 millions d'euros à horizon 2029, et plus de 500 emplois directs créés ou maintenus en France seulement."