Technologies : nos téléphones vont bientôt pouvoir lire nos mails à haute voix

C'est une innovation qui devrait plaire à tous ceux qui passent leur journée sur leur messagerie. Alors qu'on nous promet depuis longtemps un assistant personnel dans nos téléphones, on s'en rapproche vraiment puisqu'on peut désormais demander à son téléphone de nous lire nos mails à haute voix.

Par exemple, si vous êtes dans votre voiture ou coincé dans des transports bondés, vous pouvez directement demander à votre téléphone : "Quels sont mes nouveaux mails ?". Le téléphone vous répondra alors par exemple : "J’ai trouvé huit nouveaux mails et un changement dans l’agenda", ou "votre entretien de fin d’année a été décalé à 11 heures", ou encore : "Il y a une heure, Jean-Luc Bavard a envoyé un mail à 50 personnes avec pour objet : 'Avis à la population. Son texte : On vous attend pour le pot de départ de Fanny demain soir à la cafétéria'". Une fois le message consulté, vous pouvez ensuite demander : "effacer" ou "archiver", et le téléphone passe au message suivant.

Uniquement disponible en français sur Outlook et Office 365

Cette technologie, pratique pour les personnes souvent en déplacement, ne fonctionne toutefois pas encore avec toutes les messageries. Pour l'instant, elle est disponible uniquement sur Outlook et Office 365. Mais Google devrait suivre assez rapidement. Sur les iPhones, elle est d'ores et déjà disponible, mais seulement en anglais. Pour la version française et celle pour les téléphones Android, il faudra encore patienter quelques mois.

Quoi qu'il en soit, cette innovation est révélatrice d'une tendance. On va de plus en plus communiquer avec nos appareils directement par la voix, sans passer par les écrans. Ce mouvement à déjà commencé à la maison avec les enceintes connectées, et arrive au bureau avec les mails.