Sécurité routière : bientôt un radar dans les rues pour détecter les risques de collision ?

Grâce aux innovations technologiques, les outils de sécurité routière s'améliorent en permanence. Et une des dernières avancées en date pourrait permettre d'éviter les accidents avec les piétons ou les vélos, par l'installation de capteurs dans les rues, capables de prévenir les voitures en cas de risque de collision.

Une nouvelle approche de la sécurité routière

Aujourd’hui, dans les centres-villes, entre les scooters, les trottinettes et les piétons qui traversent n’importe où, il faut avoir les yeux partout. Donc pour aider les automobilistes à être plus vigilants, on commence à installer des sortes de radars sur les réverbères, les abribus et les feux rouges. Ces radars vont surveiller les trajectoires et les vitesses aussi bien des piétons que des vélos. Et dès qu’il y en a un qui risque de croiser la route d’une voiture, tous les véhicules concernés recevront une alerte sur leur tableau de bord. Le freinage d’urgence pourra même être déclenché automatiquement

Il s’agit d’une nouvelle approche de la sécurité routière, puisqu'en mettant le système de détection en dehors du véhicule, on met tout le monde à égalité. Ce ne sont plus seulement les voitures les plus chères et les mieux équipées qui auront la capacité de détecter un piéton ou un vélo en perdition.

Une technologie bientôt obligatoire pour toutes les voitures ?

Il faudra toujours un équipement dans la voiture pour recevoir les alertes. Mais ce sera beaucoup moins cher que d’installer des caméras ou des capteurs de proximité dans toutes les voitures. Quant aux modèles actuels, ils pourront recevoir les alertes, soit via la fonction RDS (alerte trafic) de la radio, soit via une appli sur téléphone portable. Ce sera beaucoup plus accessible que les systèmes actuels, malheureusement réservés aux voitures les plus haut de gamme.

La technologie a été mise au point par l’institut Fraunhofer en Allemagne. Elle pourrait devenir obligatoire sur l’ensemble des voitures. On rappelle que le Parlement européen recommande de limiter la vitesse à 30 km/h dans les centres-ville pour limiter la gravité des accidents avec les piétons.