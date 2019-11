Salon Voice Tech : comment la radio se renouvelle avec la technologie

Voice Tech, le salon de toutes les technologies autour de la voix, ouvre ses portes mardi matin à Paris. Et il y a un secteur inattendu qui bénéficie de plus en plus des technologies vocales, c’est la radio. L'un des plus vieux supports pour les médias se renouvelle avec des innovations notamment lancées par les géants du Web Amazon, Google ou Apple, comme l'explique Anicet Mbida dans sa chronique innovation. Europe 1, grâce à son Brief lancé en juin 2019, investit également ce champ de la radio de l'avenir.

"La voix est devenue le meilleur moyen d’accéder à nos émissions quand on n’a pas de poste radio. Comment faisait-on avant ? Il fallait télécharger une application par radio. Et quand on voulait changer de station, on devait faire défiler et cliquer sur plein d’icônes. Mais depuis quelque temps, les radios sont intégrées aux assistants vocaux. Donc il suffit de dire à Alexa, Google ou Siri 'mets Europe 1' pour nous écouter. Et ça change tout, surtout avec les enceintes connectées. Pensez-y, votre iPhone et vos enceintes peuvent servir de poste radio sans avoir à installer d’applis. Il suffit de passer par l’assistant vocal."

Sur les enceintes connectées, il y a aussi le Brief d’Europe 1…

"Oui, les petits flashs taillés spécialement pour les enceintes connectées. C’est l’autre tendance du moment. Jusqu’ici, les assistants vocaux se contentaient de lire des dépêches avec leur voix synthétique. Désormais, ce sont de vrais flashs radio, présentés par de vrais journalistes qui sont utilisés. C’est ce que vient d’annoncer Google aux États-Unis : une sorte de radio personnalisée qui va piocher un peu partout pour n’avoir que ses sujets de prédilections.

Parce que vous pouvez nous écouter avec votre voix si délicate (on en est sûrs) sur les assistants vocaux...



Siri : "Dis Siri, je veux écouter les informations d'Europe 1"

Google : "OK Google, démarre le Brief Europe 1"

Amazon Alexa : "Alexa, démarre le Brief Europe 1" pic.twitter.com/Xmreo9IBaz — Thibaud Le Meneec (@LeMeneec) November 6, 2019

On ne sait pas quand cela arrivera en France. Mais Europe 1 a déjà pas mal d’avance sur le sujet, avec le Brief. D’ailleurs, une nouvelle version est en préparation. Cette fois, elle commencera par donner les titres principaux. Et on pourra demander à en savoir plus sur un sujet en particulier. Non seulement ce sera personnalisé. Mais en plus, ce sera interactif."