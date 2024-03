Salon de l'Agriculture : l'intelligence artificielle promise à un bel avenir dans les fermes

L'édition 2024 du Salon de l'Agriculture aura été mouvementée et rythmée par les nombreuses revendications des agriculteurs. Parmi les solutions pour améliorer leur quotidien, que ce soit dans la gestion des tâches administratives ou concrètement sur le terrain, l'intelligence artificielle peut avoir un rôle à jouer.

Permettre aux agriculteurs de gagner du temps

La pépite française de l'intelligence artificielle, Mistral AI, permet aux agriculteurs de gagner du temps, c'est ce qui a été démontré sur le stand de "La Ferme Digitale" : "Il y a des agriculteurs qui souhaitent savoir quelle est la réglementation qui s'applique sur leur parcelle, est-ce qu'ils ont le droit d'épandre à telle date et ça habituellement, il faut faire des recherches assez longues. En moins de trois secondes, on a une synthèse, pour une parcelle donnée, de toutes les obligations que l'on a et de ce que l'on peut faire ou pas", explique David Joulin, co-fondateur de l'association.

Gain de temps aussi grâce à Christian Lubat, président de BeeGuard, un système de ruche connectée qui permet aux agriculteurs de prendre les bonnes décisions grâce à des données précises sur la biodiversité : "On s'appuie sur un bio-indicateur qui est l'abeille, qui allant chercher de la nourriture va réaliser des prélèvements dans l'environnement. Nous, ce que l'on va révéler avec les capteurs et l'analyse de l'intelligence artificielle, ça va être les impacts que cette nourriture et ces prélèvements ont sur la vie des abeilles".

De quoi mieux cibler les investissements à faire en matière d'agroécologie et donc réaliser des économies non négligeables.