"C'est la preuve que nous ne sommes pas des Amish" : Martine Aubry cède à la 5G, à ses conditions

À Lille, la maire Martine Aubry s'est laissée convaincre par un rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) que la 5G ne présente pas de risques nouveaux. Les opérateurs téléphoniques pourront donc activer leur antenne, mais ils devront toutefois s'engager à respecter des mesures contraignantes imposées par la municipalité. Ce qui fait dire à Martine Aubry, quand on lui demande si elle s'est résignée à déployer la 5G dans sa ville, que ce sont au contraire les opérateurs qui se sont résignés à accepter ses conditions, notamment une limitation du seuil d'exposition aux ondes de 6 volts par mètre, ainsi qu'un droit de regard sur les implantations d'antennes.

"L'opérateur nous déposera une déclaration pour pouvoir mettre en place une antenne. Et lorsque nous ne serons pas d'accord - parce qu'on est proche d'une crèche, parce qu'on est proche d'une école, parce qu'il y a déjà plus de 6 volts par mètre - nous discuterons avec eux...", explique la maire de Lille. "Soit ça sera un petit problème et on le réglera, soit ça ne sera pas possible et on trouvera une autre solution", assure-t-elle.

Avant d'envoyer un petit coup de griffe à Emmanuel Macron : "C'est la preuve que nous ne sommes pas des Amish", tacle l'édile, en référence à une petite phrase prononcée en septembre dernier par le président de la République, raillant les opposants à la 5G.

Les opérateurs contraints de faire de la pédagogie auprès des usagers

Pour les opérateurs, le contrôle de limitation d'exposition aux ondes va coûter plus cher, mais ils s'engagent au dialogue. "Pour nous, c'est une petite révolution culturelle", concède Ludovic Guilcher, directeur régional d'Orange. "Ça va dans le bon sens parce que le débat aujourd'hui est saturé par le Covid-19, et nous n'avons pas l'occasion d'expliquer ce qu'est la 5G. On a envie de le faire parce que c'est un progrès. Sans doute que cela nécessitera de sortir un peu plus de chez nous pour aller l'expliquer."

L'allumage de la 5G à Lille est prévu le 15 juillet prochain, le temps pour tous les opérateurs d'installer et d'activer leurs premières antennes.