«Pour saisir les opportunités de l’IA, il faut rassurer sur son usage», indique la secrétaire d'État chargée de l'intelligence artificielle

C'est une révolution qui est déjà dans notre quotidien, qui en est pourtant qu'à ses balbutiements, et qui peut faire peur. L'intelligence artificielle est vouée à prendre une place importante dans nos sociétés dans les prochaines années.

Une "nouvelle technologie pose aussi un certain nombre de questions", indique au micro d'Europe 1 matin week-end, Clara Chappaz secrétaire d’État chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique. Et pour en saisir pleinement les opportunités, "il faut rassurer sur son usage".