Relance économique : "On a besoin d'un plan d’alphabétisation numérique"

INTERVIEW

"On a tous en tête ces centaines de milliers de gamins qui ont été déscolarisés de fait parce que n’ont pas pu suivre les cours en ligne", déplore Nicolas Brien, directeur général de l'association France Digitale. "Ça, plus jamais !", lance-t-il. Invité d'Europe 1, mercredi, celui-ci a insisté sur la présence d'importantes inégalités d'accès au numérique en France, et invité l'État à se fixer des objectifs très simples. "Le premier étant qu'avant même de réfléchir à la 5G, tout le territoire soit couvert par la 4G."

"Pour certaines personnes, le télétravail, c'était Koh Lanta"

"Pensons aussi aux équipements", ajoute Nicolas Brien, précisant que tous les ménages français ne sont pas équipés en informatique. "Pour certaines personnes, pendant le confinement, le télétravail n'était pas du tout du télétravail, mais juste Koh Lanta", déplore le directeur général de France Digitale. Celui-ci est également revenu sur l'impossibilité pendant toute la durée du confinement, de télécharger des extraits de casiers judiciaires, nécessaires pour remplir certaines formalités. La raison ? "La plupart des données de l'État ne sont pas hébergées sur les data center", regrette-t-il. "On pourrait se fixer un objectif de 100% de données de l'État sur le 'cloud' pour éviter d'avoir à subir de nouveau ces désagréments".

"Nos concitoyens ont besoin de savoir utiliser le numérique, et d'y avoir accès"

Rendre les données accessibles, oui, mais encore faut-il avoir la possibilité de les récupérer. Alors que 20 à 25% des ménages français n'ont pas le haut débit chez eux ou ne savent pas l'utiliser, Nicolas Brien plaide pour "un grand plan d'alphabétisation numérique", afin que l'ensemble des Français puissent avoir accès au numérique et sachent l'utiliser. "Jules Ferry, à la fin du XIXe siècle, avait compris que pour installer la démocratie dans ce pays, il fallait que tout le monde sache lire et écrire", développe-t-il. "Moi je crois sincèrement qu'au début du 21ème siècle, à l'heure où tous nos concitoyens s'informent à travers des usages numériques, ils ont besoin de savoir utiliser le numérique et surtout d'y avoir accès".

Pour qu'une partie des 100 milliards aille au numérique

D'autant que les métiers du numérique sont créateurs d'emplois, rappelle Nicolas Brien. "À un moment où le chômage de masse nous guette à la suite du confinement, on va avoir besoin de créer de nouveaux jobs et ça se fera essentiellement dans le numérique".

Alors que le plan de relance est en préparation, Nicolas Brien lance un appel pour qu'une grosse partie des 100 milliards d'euros soit consacrée au numérique. "Le monde de demain marche sur deux jambes : transition environnementale, et transformation numérique", estime le directeur général de France Digitale. Selon lui, plus qu'une relance impliquant de revenir à d'anciennes recettes, la France doit opérer une redirection, prendre un autre chemin. "Sur les 100 milliards d'investissements d'avenir, il est impératif qu'on ait plusieurs milliards pour transformer nos administrations et nos entreprises, afin de ne pas se trouver dos au mur la prochaine fois qu'on aura un confinement".