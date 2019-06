Pathé s'allie à Apple pour créer le premier ticket de cinéma sans contact

Pathé-Gaumont, premier exploitant de salles de cinéma en France, et le géant américain Apple ont présenté mardi un partenariat unique au monde, en tout cas pour l'instant : le billet de cinéma entièrement sans contact. Une évolution technologique inédite, même aux États-Unis, d'ordinaire en pointe dans ce domaine et rendue possible par la technologie Apple Pay, mise au point par la marque à la pomme. Ce nouveau service de réservation sera déployé le jeudi 27 juin dans tous les cinémas du groupe français.

Parcours d'achat simplifié

Concrètement, il sera désormais possible, pour un possesseur d'iPhone, de réserver une place dans les cinémas Pathé et Gaumont (pas besoin d'être abonné ou d'avoir un compte), entièrement via Apple, en utilisant d'abord Apple Pay pour le paiement. S'il a déjà enregistré sa carte bancaire dans le porte-cartes numérique d'Apple, un bouton "payer avec Apple Pay" lui sera proposé. Pas besoin de renseigner ses coordonnées bancaires, une simple vérification via l'empreinte du pouce (Touch ID) ou la reconnaissance faciale (Face ID) suffit. Ensuite, il sera proposé à l'acheteur d'enregistrer son billet dans Apple Wallet.

Au cinéma, avec le billet dématérialisé, pas besoin de faire la queue aux caisses. Le cinéphile passe directement par une borne. Principale nouveauté par rapport au billet avec QR code : cette fois, pas besoin de déverrouiller son iPhone et d'ouvrir l'appli Pathé, ou ses mails, avec la luminosité à fond. Il suffit de le présenter devant une borne spécifique, même éteint, et le billet se présente tout seul. Une dernière confirmation avec Face ID ou Touch ID et vous pourrez accéder à la salle. Il sera par ailleurs possible de payer avec Apple Pay au stand confiseries des cinémas.

Partenariat gagnant-gagnant

Chacun des deux partenaires y trouve son compte. En apportant une solution de paiement intégrée à l'achat de billet, Apple espère convaincre encore plus de possesseurs d'iPhone d'utiliser Apple Pay. Le service est inclus sur chaque iPhone mais il met du temps à se faire connaître. Lancé en 2016, il a fallu attendre cette année seulement pour que toutes les grandes banques françaises proposent l'intégration de leurs cartes bancaires (Crédit Agricole est la dernière, avec une compatibilité prévue pour la fin d'année).

De son côté, Pathé y voit un réel intérêt car sa clientèle est plus friande de l'iPhone que la moyenne. Un billet électronique sur deux est acheté sur un téléphone Apple, selon les données fournies par l'exploitant, alors que l'iPhone représente entre 25 et 30% des ventes de téléphone en France. Pathé, qui offrait déjà la possibilité de réserver sa place sur son téléphone puis de passer uniquement avec un e-billet doté d'un QR code, franchit par ailleurs un cap technologique supplémentaire. Aujourd'hui, la moitié des billets vendus dans les cinémas Pathé-Gaumont sont dématérialisés, un chiffre qui grimpe à deux sur trois pour les préventes de "gros" films.