Panne informatique mondiale : 97% des systèmes concernés sont de nouveau en ligne

"Je tiens à annoncer que plus de 97% des capteurs Windows sont de nouveau en ligne depuis le 25 juillet. Ces progrès sont dus aux efforts inlassables de nos clients, de nos partenaires et au dévouement de notre équipe chez CrowdStrike", a indiqué le patron de l'entreprise américaine de cybersécurité, George Kurtz, dans un message publié sur le réseau social LinkedIn jeudi soir.

Vendredi dernier, une mise à jour d'un logiciel du groupe sur Windows, le système d'exploitation de Microsoft, a fait dysfonctionner de nombreux systèmes informatiques à travers le monde, des aéroports aux hôpitaux. D'après Microsoft, environ 8,5 millions d'appareils avaient été touchés par la panne, les utilisateurs étant confrontés à des "écrans bleus de la mort" qui rendaient le redémarrage impossible.

>> LIRE AUSSI - La panne informatique mondiale, un symbole de la dépendance aux géants du numérique

Convocation au Congrès américain

Le logiciel Falcon de CrowdStrike est utilisé par des entreprises du monde entier pour mieux identifier et contrer les logiciels malveillants et les failles de sécurité. Dans un rapport d'incident, CrowdStrike a indiqué mercredi que ce bug avait été transmis à des millions d'ordinateurs Windows et qu'elle modifierait à l'avenir la manière dont elle gère les mises à jour. "En raison d'un bug dans le programme de validation, l'une des deux mises à jour a été validée alors qu'elle contenait des données problématiques", a expliqué CrowdStrike.

De nombreuses grandes organisations et entreprises ont été affectées, notamment des compagnies aériennes, des hôpitaux, des usines ou encore des hôtels. Le patron de CrowdStrike, George Kurtz, a été convoqué par le Congrès américain pour fournir des explications. "Nous comprenons que notre travail n'est pas encore terminé et nous restons déterminés à restaurer tous les systèmes concernés", a-t-il souligné dans son message sur LinkedIn.