La panne informatique mondiale, un symbole de la dépendance aux géants du numérique

Le bug de l'an 2024. Vendredi, une panne informatique géante, causée par une mise à jour défectueuse du logiciel de cybersécurité Crowdstrike, a semé une pagaille planétaire. Que ce soit en Australie, en Espagne, en Grande-Bretagne, mais aussi en France où l'organisation de Paris 2024 a été perturbée, presque tous les secteurs ont été touchés.

Des avions cloués au sol et des chaînes de télévision incapables d'émettre. Le bug des systèmes informatiques de Microsoft a impacté de très nombreux domaines vendredi. Une panne d'une ampleur inédite due au fait que beaucoup d'entreprises et d'administrations ont recours aux services Windows de Microsoft pour faire fonctionner leurs ordinateurs.

"Dépendance" des entreprises aux éditeurs

Selon Frans Imbert-Vier, expert en cybersécurité, il est tout simplement impossible aujourd'hui de se passer du géant américain. "Ce genre d'incident très malheureux permet de se rendre compte qu'on a une dépendance absolument dingue et que notre économie est quand même très tributaire du bon vouloir de ses éditeurs. Et ça invite les grandes entreprises à ne pas mettre leurs œufs dans le même panier et à orienter leurs choix technologiques avec un peu plus de diversification."

Plus de diversification, cela pourrait passer, selon le spécialiste, par un recours à des prestataires européens pour réduire la dépendance aux grands groupes américains. Mais se passer totalement de Microsoft, Google ou encore Apple est cependant impossible aujourd'hui car trop d'ordinateurs sont déjà configurés pour fonctionner avec leur système d'exploitation.