Ne dites plus "digital" pour parler des nouvelles technologies, dites "numérique" !

Si vous dites "digital" quand vous parlez d’un ordinateur, d’un site Internet ou d’un téléphone, il va falloir tourner sept fois votre langue dans votre bouche et dire "numérique". Dans le Journal officiel de mardi, la commission d'enrichissement de la langue française indique noir sur blanc que le mot anglais "digital" doit être traduit par "numérique" dans la langue de Molière. La fin d'une longue confusion puisqu'en bon français, si on s'en tient à l'étymologie, "digital" fait référence uniquement aux doigts. L'usage du terme pour parler des nouvelles technologies est en réalité une facilité de langage.

Une mauvaise adaptation du "digital" anglais

À l'origine de cette erreur grammaticale, cheval de bataille de longue date de certains défenseurs de la langue française, il y a une confusion entre latin, français et anglais. Dans la Rome antique, le terme "digitus" faisait référence aux doigts. Et comme on compte parfois sur ses doigts, les Anglais ont pris la racine latine pour créer le mot "digit", désignant un chiffre. La transformation en "digital" est venue bien plus tard, lors de la naissance de l’ordinateur. Le langage informatique étant composé de chiffres, des suites de 1 et de 0, les anglophones ont commencé à parler de "digital machine".

Quand les ordinateurs ont débarqué en France, il aurait fallu utiliser "numérique", le mot de notre vocabulaire qui renvoie aux nombres, pour évoquer tout ce qui se rapporte à l'informatique. Sauf que nous avons suivi aveuglément l’anglais, comme c’est souvent le cas pour le jargon des nouvelles technologies. Par extension, certains ont adopté "digital" pour parler d’Internet, des ordinateurs, des téléphones, des objets connectés… Bref des choses qui n’ont parfois pourtant rien à voir avec les doigts.

Une liste d'expressions à revoir

Résultat, de nos jours, le mot "digital" désigne tout et n'importe quoi, parfois utilisé en français, parfois en anglais. On parle ainsi de "transformation digitale" pour évoquer la numérisation d'une entreprise, de "digital natives" pour désigner les jeunes nés dans les années 1980 ou encore, plus récemment, de "digital nomads" pour évoquer les salariés qui déménagent grâce au télétravail. Une confusion entretenue par les dictionnaires. Dans le Larousse et le Robert, "digital" est présenté comme un synonyme de "numérique".

Cette fois, la commission d’enrichissement de la langue française a tranché : il faut dire "numérique" pour désigner tout ce qui est lié à l'informatique, au virtuel et, plus globalement, aux nouvelles technologies. Dans sa définition donnée au Journal officiel, le terme englobe l'"ensemble des disciplines scientifiques et techniques, des activités économiques et des pratiques sociétales fondées sur le traitement de données numériques". Vous n’avez plus le droit à l’erreur... et Europe 1 non plus !