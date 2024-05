«Ma femme voudrait déménager» : à Camphin-en-Carembault, le trafic routier causé par Waze rend fou les riverains

De longues files de voiture et un bruit incessant dans ce village traversé par une route départementale. Un itinéraire conseillé par l'application Waze, pour éviter l'A1, saturée, et ainsi gagner du temps. Sauf que ce raccourci est devenu très prisé :14.000 véhicules par jour, un enfer pour les habitants.

"C'est vraiment insupportable"

"C'est vraiment insupportable, surtout le bruit des camions, des motos. Ça n'arrête pas de passer, on ne peut pas s'installer dehors. Ma femme voudrait déménager. C'est fatigant et de toute façon, on ne peut rien y faire", explique ce couple de riverain. Seule solution pour diminuer le trafic, des panneaux stop, installés volontairement aux carrefours.

"Chaque véhicule ralentit et s'arrête, lance un signal à Waze. Pour eux, il y a un embouteillage, ça devient une zone rouge et du coup, on laisse les automobilistes sur l'autoroute. On n'est pas peu fier que d'avoir réussi à troller un système comme Waze", explique Matthieu Lestoquoy, le maire de Champhin-en-Carembault, même si c'est David contre Goliath, ajoute l'élu. Résultat, le trafic s'est un peu allégé, 2.000 véhicules en moins par jour.