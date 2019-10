Bientôt, la publicité s'insérera dans les films en temps réel...

C’est une petite révolution que préparent certaines sociétés à la télévision et sur Internet. L’idée : modifier le film en temps réel pour y glisser les messages publicitaires. Par exemple : des gens se promènent dans la rue. On ajoute une affiche au mur avec la publicité voulue. Autre cas de figure : le héros est en train de prendre son petit déjeuner. On intègre une boite de céréales sur la table, en s’assurant que la marque soit bien visible. Ou bien : Un bus passe, on remplace la publicité qui est dessus par une autre.

Le principe est le même que pour du placement produit. Sauf que là, tout est réalisé automatiquement, de façon numérique, avec de l’intelligence artificielle. C’est extrêmement bien fait. On n’y voit que du feu. C’est aussi une façon plus douce d’afficher la publicité – de toute façon, pendant les coupures, les gens allaient aux toilettes ou zappaient.

Une technologie déjà utilisée

Ce système pourrait également être utilisé sur les vidéos internet. Plutôt que de rester bloqué 10 secondes à attendre la pub, la vidéo démarrera tout de suite, avec les messages publicitaires à l’intérieur. Cette technologie est actuellement développée par des sociétés comme Mirriad ou Ryff.

Elle est déjà utilisée pour les événements sportifs, où les panneaux publicitaires sont modifiés en temps réel. Dans certaines rediffusions de séries télé, les vielles affiches sont remplacées par des pubs plus récentes. Au cinéma, cela prendra plus de temps puisqu’il faut l’accord des auteurs. Mais à la télévision et sur Internet, ce phénomène pourrait se développer très rapidement.