L'innovation Huawei : toujours plus loin

La 5G pour tous

Le smartphone Huawei P40 Lite 5G offre une expérience 5G ultra-rapide. Avec un processeur à 8 coeurs, les ressources du téléphone sont réparties de manière intelligente et flexible selon l’usage que chacun en fait. Ainsi, chaque utilisateur bénéficie de l’équilibre entre performances et consommation d’énergie.

Parce qu’un smartphone d’exception mérite un large public, le processeur Kirin 820 est le premier processeur milieu de gamme compatible 5G. Autre première sur un smartphone en milieu de gamme : une puce dédiée à l’intelligence artificielle et des processeurs graphiques plus puissants permettant des performances de jeu vidéo optimisées sur tous les titres populaires. Ainsi, l’AppAssistant a été mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, le Smart Brightness Lock bloque temporairement la luminosité automatique lors du lancement d'un jeu ; et Floating Window permet aux utilisateurs de répondre rapidement à leurs notifications sans quitter le jeu.

Le téléphone est également équipé d’un processeur octo core pour gérer de manière ultra rapide l’ensemble des tâches demandées. Dans la même optique d’efficacité, Petal Search et son widget "Rechercher des applis" (préinstallé sur la dernière gamme HUAWEI P40 et disponible en téléchargement via AppGallery), permet aux utilisateurs de rechercher facilement ce dont ils ont besoin parmi les applications, actualités, images… directement depuis l’écran d’accueil de leur appareil.

Et plus qu’un smartphone, c’est même un véritable livre virtuel grâce à l’innovant mode eBook. On retrouve une expérience de lecture semblable à celle sur papier.

Révolutionner la photographie sur portable

Le smartphone Huawei P40 Lite 5G, c’est aussi un appareil photo qui repousse les limites de la photographie sur smartphone. Avec une quadruple caméra dotée d'intelligence artificielle et d’un capteur principal de 64 mégapixels qui fonctionne avec des capteurs ultra grand angle... c’est une nouvelle expérience de la photo sur Smartphone pour les utilisateurs.

Le capteur principal de 64 mégapixels est doté de caractéristiques jamais vues sur smartphone. Le capteur à grande ouverture permet le mode Super Night Selfie, qui optimise le sujet avec des algorithmes de portrait avancés.

Les amateurs de vidéos ne seront pas non plus déçus, avec le mode vidéo Huawei Dual View, qui permet de produire des vidéos créatives avec deux caméras différentes ; ou encore le mode ralenti à 960 images par seconde.

Photos de groupe, paysages, gros plans extrêmes… à chaque mode sa technologie, et un résultat toujours net ; de jour comme de nuit, de près comme de loin. Tous les outils créatifs sont réunis pour satisfaire les photographes en herbe… Et même les photographes aguerris les plus exigeants.

Conjuguer confort d'utilisation et élégance

Une merveille de technologie, dont on veut pouvoir se servir sur la durée, sans se poser de questions sur l’autonomie. C’est pourquoi la durée de vie de la batterie est prolongée grâce à une batterie de 4000 mAh. La prise en charge HUAWEI SuperCharge de 40 Watt promet aux utilisateurs une manière sûre et ultra rapide de charger leur smartphone. Ainsi, 70% de la batterie peut être chargée en 30 minutes. Des performances exceptionnelles en matière d'économie d'énergie pour rester connecté encore plus longtemps.

Mais élégance et ergonomie ne sont pas en reste ! Lignes douces et épurées, 3 couleurs au choix (argent, vert ou noir) et un dos en verre 3D pour une prise en main confortable. L’écran Huawei Punch FullView offre une vaste zone d’affichage (6,5 pouces) et change la façon dont on regarde son téléphone. Les fines bordures permettent au HUAWEI P40 lite 5G d'atteindre un ratio taille-écran de 90,3 %, pour une expérience de visionnage immersive. Enfin, le capteur d’empreinte digitale intégré sur le côté permet de déverrouiller le smartphone plus rapidement et de manière intuitive et fluide.

Le smartphone Huawei P40 Lite 5G est disponible dès maintenant.