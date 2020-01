Bientôt des lentilles de contact qui s'humidifient toutes seules

Se réveiller avec les lentilles collées aux yeux le matin, c'est peut-être bientôt fini. Ceux qui portent des lentilles ont forcément connu cette sensation, logique lorsqu'on plaque quelque chose à la surface de yeux, qui respirent donc moins bien et, fatalement, sèchent. Mais des chercheurs de l'université de Tohuku au Japon ont mis au point une lentille qui récupère du liquide sous la paupière inférieure, et le fait circuler autant à la surface qu'à l'arrière de la lentille pour que l’œil reste parfaitement hydraté. En gros, le même effet qu'un clignement des yeux, mais c'est la lentille qui fait tout le travail.

Il existe déjà des lentilles utilisables "non-stop" pendant des semaines, mais elles sont utilisables uniquement par ceux qui ont les yeux parfaitement hydratés. Cela signifie qu’en permettant à ce genre de lentilles de s’hydrater seules, on pourrait les rendre accessibles à plus de monde.

Le nouveau mal du siècle ?

La sécheresse oculaire pourrait bien devenir le nouveau mal du siècle, car avec l’âge, le téléphone, la télé, l’ordinateur, on a tendance à moins cligner des yeux. Les yeux s’assèchent donc de plus en plus. C’est ce qui explique le sentiment des yeux qui piquent, de la vue trouble ou de pleurer sans raison. Cela peut même conduire à des inflammations de l’œil.

Il est maintenant possible d'imaginer utiliser ces lentilles pour autre chose que la vue : pour aider à hydrater nos yeux qui ne clignent plus assez, pas exemple.