Les voitures électriques obligées de faire du bruit pour alerter les piétons

Des centres-villes plus calmes... Et plus dangereux. Dépourvues du bruit de moteur qui signale les voitures thermiques, les voitures électriques sont beaucoup plus discrètes, au point que les piétons absorbés dans la lecture de leurs smartphones risquent de ne pas les entendre.

Pour éviter les drames, une législation européenne, dont l'entrée en vigueur est prévue le 1er juillet, imposera aux véhicules électriques d'émettre un son d'au moins 56 décibels quand elles roulent à moins de 20 km/h pour être homologuées. Une règle dont seront exemptées les deux roues et les trottinettes.

Certains constructeurs ont anticipé la mesure, et proposent déjà différents sons. La Renault Zoé peut ainsi émettre, au choix, un son clinquant, sportif ou neutre. Plus créatif, Volkswagen envisage de laisser les propriétaires de son Combi électrique choisir eux-mêmes leur identité sonore, comme une sonnerie de téléphone. Finalement, on pourrait bientôt regretter le bruit des moteurs...