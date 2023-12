EXCLUSIF - Les mots-clés les plus recherchés sur Google cette année en France

EXCLUSIF

Quels ont été les centres d'intérêts des internautes cette année en France ? Europe 1 révèle, ce lundi, en avant-première, les résultats du bilan annuel que va publier Google. Le moteur de recherche détaille, dans de nombreuses catégories, les nouveaux mots, personnalités et événements qui ont suscité le plus d'intérêt. Comme chaque année, le sport a été au centre des clics. Parmi les recherches bien classées, se trouvent Antoine Dupont ou "combien de temps dure un match de rugby". Le football n'est pas loin, avec OM-PSG, Kylian Mbappé, et même un pic de recherches sur "Où se trouve Gibraltar ?", le soir du 14-0 infligé par les Bleus.

L'actualité a piqué la curiosité des internautes. Parmi les sujets les plus recherchés cette année, on retrouve "Comment savoir si on a des punaises de lit ? ", "motion de censure définition" ou encore "49.3 c'est quoi ? ". Dans les personnalités qui ont suscité le plus d'intérêt d'une année sur l'autre, on trouve Edouard Philippe en politique ou Brigitte Bardot après la diffusion de la série qui lui a été consacrée. Les Français ont aussi été marqués par les disparitions de Matthew Perry et de Jane Birkin.

Les questions du quotidien toujours bien placées

Cette année, l'intelligence artificielle et ChatGPT ont fait logiquement une entrée remarquée dans les recherches Google mais les réponses aux questions du quotidien gardent une place de choix sur le navigateur. Parmi elles : "Comment utiliser le chèque énergie ?" ou encore la recette du moelleux au chocolat. Enfin, côté cinéma Oppenheimer décroche la palme alors que la chanson dont les paroles ont été les plus recherchées est cette année "Les lacs du Connemara".