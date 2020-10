Les iPhone 5G d'Apple commercialisés à des prix de base allant de 699 à 1.099 dollars

Apple a présenté mardi une nouvelle gamme d'iPhone, la première avec la 5G, les iPhone 12, qui seront commercialisés dans les semaines prochaines à des prix de base allant de 699 à 1.099 dollars. Le géant californien a lancé quatre nouveaux modèles capables d'utiliser les ondes ultra rapides de la 5G : les iPhone 12, 12 mini, 12 Pro et 12 Pro Max. "Aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle ère", a déclaré Tim Cook, le patron du géant américain de l'électronique et des technologies, lors d'une présentation de ses nouveaux produits en ligne.

"Des vitesses impressionnantes"

"Nous avons réalisé des tests 5G avec plus de 100 opérateurs dans 30 régions et les vitesses observées sont impressionnantes", a assuré Arun Mathias, un vice-président du groupe californien. "Dans des conditions idéales, nous avons mesuré des vitesses supérieures à 4 gigabits par seconde (Gb/s), et jusqu'à 1 Gb/s dans des conditions typiques". Il a aussi affirmé que l'iPhone 12 intégrait "plus de bandes passantes 5G que n'importe quel autre smartphone".

Malgré ces annonces, le titre d'Apple dévissait de près de 3% à Wall Street. La gamme se décline avec les iPhone 12 et 12 mini, qui seront disponibles à la vente ce mois-ci, et les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max, prévus pour novembre. "C'est le plus important nouveau cycle de produits pour Apple depuis l'iPhone 6 en 2014", a réagi l'analyste Dan Ives, de Wedbush Securities. La firme de Tim Cook pourrait écouler plus de 75 millions d'appareils.