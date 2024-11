La deuxième mission d'Ariane 6 prévue mi-février

La deuxième mission d'Ariane 6, avec un satellite d'observation militaire, initialement envisagée fin 2024, aura lieu à partir de la mi-février, ont annoncé ArianeGroup et Arianespace vendredi dans un communiqué. Après le succès du vol inaugural du 9 juillet, les équipes d'ArianeGroup et de ses partenaires "ont récupéré et analysé des millions de données", selon le communiqué. "Ces analyses minutieuses nous ont permis de réaliser quelques adaptations pour préparer les futures missions d'Ariane 6", a déclaré Martin Sion, président exécutif d'ArianeGroup, cité dans le communiqué.

"Nous attendons avec impatience le tir d'Ariane 6 avec CSO-3"

"Ces différents paramètres mènent à envisager la date du prochain vol d'Ariane 6 au premier trimestre 2025, à partir de la mi-février", et "Arianespace prépare avec ses clients les lancements suivants de l'année 2025, dont les dates prévues sont inchangées", d'après le communiqué. Ariane 6 est un programme géré et financé par l'Agence spatiale européenne (ESA). Celle-ci avait déclaré en septembre que l'anomalie à la fin du vol inaugural avait été identifiée et se trouvait en cours de traitement, en ajoutant que "rien ne s'opposait à la deuxième mission".

Le prochain vol d'Ariane 6 sera le premier lancement "opérationnel" avec le satellite d'observation militaire français CSO-3. "Nous attendons avec impatience le tir d'Ariane 6 avec CSO-3", avait déclaré jeudi le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, le général Jérôme Bellanger. Ariane 6 doit ensuite monter en cadence avec six vols prévus en 2025 et huit l'année suivante. Le lanceur européen affiche pour le moment 29 vols dans son carnet de commandes.

Lors du vol inaugural, le 9 juillet, Ariane 6 n'emportait pas de coûteux satellites commerciaux. Elle avait mis en orbite une dizaine de micro-satellites d'universités. Ce vol a marqué le retour d'un accès autonome à l'espace pour les Européens, un an après le dernier vol d'Ariane 5.