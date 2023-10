Joe Biden va annoncer des mesures pour limiter les risques liés à l'intelligence artificielle

Joe Biden va annoncer lundi une vaste série de mesures pour réglementer l'usage de l'intelligence artificielle (IA), a indiqué la présidence américaine, afin de limiter les risques liés à cette technologie en plein essor. Selon la Maison-Blanche, Joe Biden va signer un décret présidentiel établissant de nouvelles règles de sécurité pour tous les systèmes d'IA, et exiger de ceux qui les mettent au point qu'ils partagent les résultats de leurs essais de sécurité avec les autorités américaines.

Un décret pour "protéger les Américains des risques liés aux IA"

Le décret vise également à prévenir les risques liés au développement par l'IA de produits biologiques dangereux, et faire en sorte qu'elle ne soit pas utilisée pour escroquer les consommateurs. Cette initiative constitue "l'action la plus vaste jamais entreprise pour protéger les Américains des risques potentiels liés aux systèmes d'IA", assure la Maison-Blanche dans un communiqué.

La vice-présidente américaine Kamala Harris est attendue en Grande-Bretagne pour un sommet qui réunira mercredi et jeudi dirigeants politiques, représentants de la tech et chercheurs pour un premier sommet destiné à discuter de l'essor fulgurant de cette révolution technologique. Ce sommet, qui réunira notamment le Premier ministre britannique Rishi Sunak, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, doit aborder les craintes suscitées par l'IA, en matière de cyberattaques, de désinformation, de pertes d'emplois ou de fraudes notamment.