Santé : et si l’intelligence artificielle pouvait permettre de détecter plus rapidement la maladie d’Alzheimer ?

Et si l’intelligence artificielle était la solution ? Des chercheurs de l’Institut du Cerveau ont peut-être trouvé une solution novatrice pour détecter plus rapidement la maladie d’Alzheimer. L'idée est d'accumuler dans un ordinateur des milliers d'examens médicaux de cerveaux sains. Les scientifiques enregistrent des IRM cérébrales d'hommes et de femmes, qui ne sont pas atteints par Alzheimer et, plus il y aura d'images, plus il sera simple de détecter toute anomalie ou signe de la maladie. L'avantage de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle est infatigable.

Une prise en charge précoce

"En tant qu’humain, on fatigue, on manque des choses, le but est d’être capable de détecter le plus tôt possible des lésions plus subtiles qui auraient pu ne pas être vues par les médecins. Des lésions que les cliniciens auraient pu manquer", a rapporté Ninon Burgos, chercheuse au CNRS, au micro d’Europe 1.

L'objectif est de détecter ces lésions, avant même l'apparition des symptômes, ce qui permettrait une prise en charge précoce des patients. Outre les marqueurs d'Alzheimer, lorsqu'elle sera mise au point, la technologie pourra détecter toutes les autres maladies présentent dans le cerveau.