Intelligence artificielle : Meta lance des formations pour sensibiliser et apprendre à utiliser cet outil

Comment mieux appréhender l'intelligence artificielle et utiliser cette technologie dans les tâches quotidiennes ? Ce sera bientôt un outil dans de très nombreux emplois. Alors Meta ouvre des formations gratuites. La maison mère de Facebook envisage de former 30.000 Français d'ici à la fin de l'année, en commençant par Marseille, où Europe 1 s'est rendue.

Avec l'IA, tout paraît possible. C'est ce qui fascine et inquiète nombre de ces élèves d'un jour, comme Jean-Marc. "On le voit au quotidien pour des fake news, on ne sait plus faire la part des choses. Le sujet le plus important aujourd'hui c'est : qu'est ce qui est vrai ? qu'est ce qui n'est pas ? Il faut se former et surtout déterminer le cadre en disant de faire attention."

Sensibiliser et aller au-delà des craintes

C'est tout le but de ces formations : initier aux pratiques et aux limites. "Les limites sur les contenus qui peuvent en sortir, ce qu'on appelle les hallucinations, ont montré qu'il y a des biais potentiels. En effet, il faut sensibiliser aussi de façon complètement transparente aux limites de ces outils et dire à chacun : emparez-vous de ces sujets-là, sensibilisez-vous", insiste Laurent Solly, vice-président de Meta.

Mais il faut aller au-delà des craintes. Le président du Conseil régional, Renaud Muselier, intègre depuis peu l'intelligence artificielle dans ses équipes. Pour lui, l'objectif "est bien sûr de faciliter la tâche de nos agents dans le cadre du travail, qui est souvent fastidieux. On est la première région de France en termes de fonds européens, ils vous demandent des papiers à n'en plus finir. Si l'intelligence artificielle le fait, on sera encore plus performant et on en aura encore plus de sous", espère-t-il.

Sept autres ateliers sont programmés dans tout le pays pour former au moins 30.000 Français à l'IA d'ici la fin de l'année.