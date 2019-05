Grumpy Cat, la chatte superstar d'Internet, est morte

Grumpy Cat ("chatte grincheuse" en français), la chatte la plus célèbre d'Internet, n'est plus. La famille de Tardar Sauce, son vrai prénom, a annoncé vendredi que la bête âgée de 7 ans avait succombé à des complications liées à une infection urinaire. Elle est morte mardi, chez elle, en Arizona.

Some days are grumpier than others... pic.twitter.com/ws209VWl97 — Grumpy Cat (@RealGrumpyCat) 17 mai 2019

Célèbre depuis son plus jeune âge. Depuis octobre 2012 et un message posté sur la plateforme de discussion Reddit, une famille américaine propriétaires a mis en scène sa chatte, devenue, avec sa moue boudeuse, "la chatte la plus grincheuse du monde".

Grumpy Cat n'était pas qu'une chatte ordinaire : elle a fait l'objet d'un film, en 2014, de deux livres, et sa valeur a été estimée à plus d'un million de dollars avec une image utilisée pour de nombreux produits dérivés.

"Son esprit vivra toujours à travers ses fans". "Celle qui a été notre bébé et un membre adoré de la famille a également aidé des millions de personnes à retrouver le sourire à travers le monde, même dans des temps difficiles. Son esprit vivra toujours à travers ses fans", a indiqué sa famille.