Comment Google Maps va intégrer les retards et la fréquentation des métros et des bus

Il est déjà le service de cartographie le plus complet et le plus pratique mais Google Maps s’enrichit encore. Désormais, dans le calcul des trajets en transports en commun, le GPS le plus utilisé au monde va intégrer les retards en temps réel et la fréquentation. Jusqu’ici, Google Maps n’intégrait que les travaux ou les arrêts fermés.

Me during my commute: MOVE. THAT. BUS.



Now you can see real-time delays and how crowded your bus is on your way to work



Read more here: https://t.co/mMrQY3ji5upic.twitter.com/afAK2Bz5KB — Google Maps (@googlemaps) 27 juin 2019

Cette mise à jour doit permettre aux utilisateurs d'anticiper encore mieux leurs trajets. Sur chaque ligne que vous aurez à emprunter, Google Maps présentera un petit graphique, comme celui indiqué sur les pages des magasins, avec les heures de pointe et les heures creuses de chaque ligne. On pourra notamment savoir s'il est possible de s'asseoir. Quant au retard en temps réel, il sera affiché en rouge et compris dans le temps de trajet. Ce nouveau service a été lancé dans 200 villes, principalement aux États-Unis. En France, il va bientôt être mis en place, pour les bus et les métros, à Paris, Bordeaux, Lille et Marseille.

Des données en pagaille

Pour parvenir à offrir ces informations, d'ordinaire réservées aux opérateurs des bus et métros, Google se base sur les données. Le géant américain a passé des mois à collecter des données sur la fréquentation et la ponctualité des transports en commun de centaines de villes. La majorité de ces données a été renseignée par les utilisateurs eux-mêmes, via des questionnaires où Google leur demandait d'évaluer le taux de remplissage de leur bus ou leur rame de métro, ainsi que le retard accumulé.

Grâce à ça, Google a pu obtenir tout un tas de statistiques sur les transports en commun du monde entier. On a par exemple appris que la ligne 13, cauchemar des Parisiens, est la 5ème ligne de métro la plus fréquentée au monde ! C'est même la seule ligne européenne présente dans le Top 10 des lignes les plus fréquentées, seulement devancée par quatre métros sud-américains. Au-delà de ces stats, tout cela va permettre à Google Maps d’affiner encore plus précisément ses propositions d’itinéraires, en fonction de l’heure et de la ligne empruntée.