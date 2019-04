Paris : des lignes de métro et de tram vont circuler toute la nuit

Les noctambules parisiens vont être servis. Certaines lignes de métro et de tram vont circuler toute la nuit à partir de septembre, a annoncé samedi Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, dans le journal Le Parisien. Cette phase de test, qui débutera en septembre prochain, va durer six mois.

Une ouverture par mois. Cette ouverture de nuit ne concernera, pour le moment, qu’un samedi par mois. Les dates ont d’ores et déjà été fixées : le samedi 14 septembre, le samedi 12 octobre, le samedi 9 novembre, le mardi 31 décembre, le samedi 11 janvier, le samedi 8 février et le samedi 7 mars.

Six lignes de métro et trois lignes de tram concernées. Cette phase de test ne va cependant pas concerner l’ensemble du réseau parisien. Six lignes de métro seront ouvertes de nuit : les lignes 1, 2, 5, 6, 9 et 14. Les trams T3a et T3b, ainsi que T2, circuleront également. A noter que toutes les stations de ces différentes lignes ne seront pas ouvertes. Les arrêts précis sont en cours de définition, précise Le Parisien.