Intelligence artificielle : une campagne pour recueillir des voix françaises

Et si vous aidiez l'intelligence artificielle à mieux nous comprendre ? Elle n'attend plus que le son de votre voix. Les intelligences artificielles vocales manquent de locuteurs francophones pour s'entraîner, alors les entreprises françaises du secteur vont lancer une campagne pour leur demander, gratuitement, quelques mots.

Des enregistrements datant des années 70

Lorsqu'une personne dicte un message à son smartphone ou s'adresse à un assistant vocal au bout du fil, elle dialogue souvent à des robots. Mais parfois, la communication est difficile. Et pour cause, ces robots s'entraînent à comprendre à l'aide d'enregistrements de voix humaines, aujourd'hui démodées. "Ce sont des enregistrements qui ont été faits dans les années 70", précise Karel Bourgois, président de l'association Voice Lab.

"Le problème, c'est que le vocabulaire des années 70 n'est quand même pas totalement le même que celui du 21e siècle et c'est le cas aussi des accents", admet-il au micro d'Europe 1. Pour remettre les robots à niveau, cette association, qui regroupe une trentaine d'entreprises de la tech ou d'universités, lance une collecte de voix grâce à un outil. "Il va vous montrer un texte sur votre écran d'ordinateur et vous allez pouvoir vous enregistrer en train de lire ce texte", explique Karel Bourgois. Et pour améliorer la communication avec les robots, l'association envisage une tournée en région avec le CNRS pour recueillir des voix plus matures ou avec des accents.