Énergie : cette technologie révolutionnaire peut-elle bientôt remplacer les pylônes électriques ?

Les pylônes électriques au bord des routes seront-ils bientôt en voie de disparition ? Un système testé en ce moment même à grande échelle en Nouvelle-Zélande et en Allemagne pourrait avoir raison de ces infrastructures qui dénaturent quelque peu le paysage. Dans ces deux pays, des entreprises cherchent à remplacer tous les gros pylônes des lignes à haute tension par deux petites antennes qui transmettent la même quantité d’électricité, mais grâce à des ondes radio.

Parmi ces deux petites antennes, il y a une émettrice et une réceptrice qui sont séparées de cinq, dix, 20 kilomètres ou plus.

Transmettre de l'électricité sur des dizaines de kilomètres

Concrètement, cette technologie permettrait de transmettre de l’électricité sans fil sur des dizaines de kilomètres en s’appuyant sur un faisceau d’ondes radio très concentré entre les deux antennes. Pour que cela marche, ces dernières doivent donc être dans la même ligne de mire. S'il s'agit d'une technique que l'on maîtrise depuis longtemps (chez les militaires, notamment), jusqu'ici, on n’avait jamais réussi à l’exploiter de façon rentable.

C’est apparemment ce qu’est parvenu à faire Emrod, une startup néo-zélandaise. D'ailleurs, ses salariés travaillent aujourd'hui avec l’Agence spatiale européenne (ESA) parce qu'installer leur technologie sur des satellites permettrait de construire des centrales solaires dans l’espace, et donc d’avoir des panneaux solaires qui donnent leur plein rendement 24 heures sur 24 pour ensuite rapatrier facilement l’énergie sur Terre.

Des avantages écologiques et économiques, mais un risque pour notre santé ?

Ce système présente énormément d'avantages. Il est d'abord plus écologique : s'il venait à se démocratiser, il n'y aurait plus besoin de lézarder les forêts pour rapatrier l’électricité des centrales. Il est aussi plus économique lorsqu'il faut apporter du courant dans des lieux isolés, comme en haute montagne, en rase campagne ou depuis des éoliennes installées en haute mer, par exemple.

Toutefois, cette technologie présente-t-elle des risques pour notre santé ? A priori, si on ne reste que quelques secondes, il ne se passerait rien. Cela commencerait quand même à chauffer au bout de quelques minutes, mais de seulement un ou deux degrés. C'est pourquoi, en principe, ce système serait moins dangereux que les lignes à haute tension actuelles. S'il faudra quand même veiller à vérifier cette technologie qui repose sur des ondes, elle reste prometteuse si elle venait à fonctionner.