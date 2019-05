En chansons ou en quiz, révisez votre bac de manière ludique

Partout en France, quelque deux millions d'élèves doivent commencer doucement à stresser. En cause : le bac (17-24 juin) pour un peu plus de la moitié d'entre eux, le brevet des collèges (27 et 28 juin) pour les autres. Il ne reste plus que quelques semaines pour terminer ses révisions. En complément des traditionnels fiches bristol et des livres de cours, des applications permettent désormais d'assimiler les fondamentaux de manière ludique.

Réviser en chansons avec Joey Starr

Ainsi va de Studytracks, une application conçue par un compositeur britannique qui cherchait à aider son fils à réviser. Le concept : des notions clés du programme scolaires sont transformées en chansons ! Ça concerne aussi bien le brevet que le bac, il y a plus de 500 morceaux, sur tous les sujets : de l’Union européenne à la condition féminine en passant par… le PH et la réaction chimique par échange de proton. C’est pointu ! Les textes sont écrits à partir de fiches rédigées par des enseignants donc derrière les rimes, il y a bien des notions de fond. D'ailleurs, des QCM permettent de vérifier vos connaissances.

En France, Studytracks s'est fait connaître grâce à ses collaborations avec des artistes. Après Soprano qui chantait le théorème de Thalès l'an dernier, c'est au tour de Joey Starr de mettre sa voix rauque au service des élèves. Le rappeur, moitié du duo NTM, a enregistré trois morceaux sur la Résistance, l’affaire Dreyfus, et la Liberté.

Studytracks est vraiment une façon originale de mémoriser des concepts parfois obscurs quand on ne fait que lire ses cours. Les chansons peuvent donner des moyens mnémotechniques de retenir les grandes idées. L'application est gratuite mais il faut souscrire un abonnement de 4,99 euros par mois pour avoir accès à tous les contenus, notamment les morceaux de Joey Starr et les QCM. L'abonnement est sans engagement, vous pouvez donc payer pour un mois et le désactiver une fois les épreuves terminées.

"Ok Google, comment avoir une mention au bac ?"

Autre façon de réviser son bac autrement : les quiz. On en trouve de toutes sortes sur Internet dans les boutiques d'applications. France TV Éducation a donc voulu se démarquer en lançant Quiz ton Bac, un format de révision inédit puisqu'il passe par un assistant vocal. Ici, pas d'application spécifique à télécharger, il faut passer par celles de Google (Google Assistant) ou d'Amazon (Amazon Alexa) sur smartphone, ou bien utiliser une enceinte connectée. Il suffit ensuite de converser avec l'assistant en question pour lancer le quiz : "Ok Google, parle avec Quiz ton Bac". Il est aussi possible de faire le quiz à l'écrit, par "chat", sur le site education.francetv.fr.

L'intelligence artificielle vous pose alors des questions issues des programmes d’histoire, de géographie et de philosophie. Il y en a plus de 800, toutes préparées par des enseignants de l'Éducation nationale : Qui sont les Justes ? Qui a écrit : "Le Moi n'est pas maître dans sa propre maison" ? Quand a été créé le secrétariat d'État à la condition féminine ? C’est très simple à utiliser, très ludique. Évidemment, ça ne remplace par les révisions traditionnelles. Mais ça permet de sortir la tête des livres de temps en temps.