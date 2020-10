Ce qu'il faut savoir sur l'iPhone 12, le smartphone d'Apple 5G compatible

Apple prend le virage de la 5G. La firme à la pomme vient de présenter sa première gamme d'iPhones compatibles avec les nouvelles bandes passantes. Comme chaque année, Apple a présenté ses iPhone en grande pompe. Mais, en réalité, on est loin d’une révolution technologique.

L’iPhone 12 est une version peaufinée de l’iPhone 11. Appareil photo amélioré, écran de meilleure qualité, nouvelle puce plus puissante… La vraie nouveauté, on l’a dit, c’est la 5G. Apple n’est pas le premier fabricant à lancer un téléphone compatible. Samsung, Huawei et Google ont déjà pris les devants plus tôt dans l’année. Mais l’iPhone garde son prestige. Un cadre d’Orange nous confiait récemment que s’il y a bien un téléphone qui fera décoller la 5G, c’est l’iPhone.

L'#iPhone12 a été présenté hier ! Il sera disponible avec 4 modèles différents : l'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini ainsi que le 12 pro et le 12 pro max. Ils seront disponible en 5 couleurs différentes (en plus des couleurs habituelles) . Pour voir toutes les infos, RDV sur ma page! pic.twitter.com/kCZ77SR2j8 — Emelge (@Emelge3) October 14, 2020

Et Apple l’a bien compris. La stratégie cette année, on le voit bien, c’est de nous inciter à renouveler notre téléphone. Donc, pour une fois, les prix ne vont pas augmenter. Ça reste cher, mais ça n’augmente pas, ou alors très peu.

Ça ne vaut pas forcément le coup de craquer tout de suite

Pour 800 euros, vous avez l’iPhone 12 Mini, une version plus petite de l’iPhone 12 mais avec les mêmes fonctionnalités, y compris la compatibilité 5G. Idem pour le modèle premium, l’iPhone 12 Pro. Il coûte 1.159 euros, exactement le même prix que le 11 Pro l’an dernier mais avec la 5G, plus de mémoire et un appareil photo amélioré.

Mais ça ne vaut pas forcément le coup de craquer tout de suite. La 5G ne sera pas déployée en France avant la fin de l’année. Et encore, ce sera uniquement dans quelques quartiers des grandes villes… Pour réellement en profiter, il faudra attendre un ou deux ans. Donc, si vous avez un téléphone 4G récent, vous pouvez le garder encore un peu et mettre de l’argent de côté en attendant l’iPhone 13.