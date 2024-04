Aviation : les pilotes de ligne s’inquiètent de l’arrivée progressive de l’intelligence artificielle dans leurs avions

Il y aura-t-il toujours un pilote dans l'avion ? Le syndicat national des avions de ligne organise ce vendredi matin une manifestation devant le terminal 2E de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle. Ils s’inquiètent de l’arrivée progressive de l’intelligence artificielle dans leurs appareils, qui pourrait pousser les constructeurs à réduire le personnel dans les cockpits. Mais selon le spécialiste en aéronautique Xavier Tytelman, leurs postes ne sont pour l'instant pas en danger. L'intelligence artificielle pourrait seulement servir à réduire leur charge de travail pendant le vol.

L'intelligence artificielle est déjà présente aujourd'hui dans les avions pour assister les pilotes. Certains de ces outils sont même largement répandus. "Il va avoir des assistances qui permettront d'avoir des informations. Savoir si la piste est trop courte à cause de l'humidité ou du vent. On peut également penser la protection du domaine de vol où, par exemple, l'avion va refuser de faire des virages qui sont trop inclinés. Il va même refuser d'obéir à certains ordres du pilote qui seraient dangereux pour l'avion", indique à Europe 1, Xavier Tytelman.

Ne pas remplacer les pilotes

Des innovations qui n'ont aucunement vocation à remplacer les pilotes, mais qui pourraient en revanche permettre de diminuer les effectifs nécessaires en vol, notamment pour les longs courriers. "On pourrait imaginer qu'un pilote se retrouve seul aux commandes pendant peut-être 1 h qui serait encore plus assistée par des systèmes de suivi de ses performances. Est-ce qu'il est en train de s'endormir ? Et c'est ça la sécurité que pourrait apporter l'intelligence artificielle si jamais on passe avec moins de pilotes dans les avions", décrypte le spécialiste en aéronautique.

Mais l'avion autonome sans pilote, ce n'est en revanche pas pour tout de suite. Si cela devait arriver un jour, les premiers tests se feraient d'abord évidemment sur de tout petits appareils et non sur de grands vols civils.