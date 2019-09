Avec son service "Arcade", Apple peut-il révolutionner le monde du jeu vidéo ?

ON DÉCRYPTE

La musique, les séries et maintenant, les jeux vidéo : Apple vient de lancer son service de jeux par abonnement, baptisé "Apple Arcade". Au micro de Philippe Vandel dans Culture Médias, sur Europe 1, notre journaliste Clément Lesaffre et le journaliste de Numerama Julien Cadot décryptent, mercredi, les particularités de ce nouvel acteur, qui arrive dans un marché déjà mature.

Une logique différente du jeu mobile "classique"

Côté caractéristiques, Apple Arcade, c'est un service par abonnement à 4,99 euros par mois, sans engagement, réservé aux iPhone 6 et plus récents, avec la dernière mise à jour de l'OS (le système d'exploitation). Le service dispose "d'un des catalogues les plus gros pour une sortie" d'une plateforme, affirme Julien Cadot : pas moins de 70 jeux exclusifs à Apple Arcade, soit bien plus qu'au moment où une console de salon "classique" arrive en magasin.

" L'intérêt d'Apple Arcade va être dans des jeux auxquels on joue quand on a dix minutes "

La nouveauté ? Si les jeux sont uniquement disponibles avec un abonnement payant à Apple Arcade, ils ne nécessitent pas ensuite de sortir le porte-monnaie pour débloquer un niveau, un costume ou une autre fonctionnalité, un système courant pour les jeux sur mobiles (le "free-to-play", un accès gratuit au jeu avant de devoir payer pour du contenu supplémentaire).

Des petits jeux au goût de "chefs d'oeuvre"

Mais le service a-t-il une réelle valeur ajoutée pour les joueurs ? Oui, à en croire les deux spécialistes. "L'intérêt d'Apple Arcade ne va pas être dans les gros jeux, il va être dans des jeux auxquels on joue quand on a dix minutes", assure Clément Lesaffre. "Les petits jeux vont prendre deux heures, mais sont de véritables chefs d'oeuvre", abonde Julien Cadot, qui cite par exemple Mini Motorways.

Pour l'heure, Apple Arcade est disponible sur iPhone avant d'être accessible sur Mac, iPad et Apple TV à partir de lundi. Dès la semaine prochaine, les utilisateurs pourront profiter de la portabilité entre les plateformes : "On pourra par exemple commencer une partie dans le métro sur iPhone avant de basculer le jeu sur Apple TV une fois rentré chez soi, en jouant avec une manette compatible", explique Clément Lesaffre.

Apple Arcade, sur iPhone (disponible), Mac, iPad, Apple TV (le 30/09), 4,99 euros par mois.